Kilo sorununun en önemli 10 nedeni
01 Şubat 2013 14:35
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Özellikle son 20 yılda patlama noktasında varan kilo problemini bu denli güncel hale getiren pek çok neden var. İşte onlardan en önemli 10 madde:
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Aşırı kalori tüketimi, özellikle tatlılara ilginin artması, hazır tatlı tüketiminin patlama noktasına varması, tatlı atıştırmalıkların özellikle gençlerde daha sık tüketilmeye başlanması
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Şekerli içeceklerin, meşrubatlar, kolalı gazlı içecekler, gazozlar, meyve suyu konsatreleri ve benzerlerinin fazlaca içilmesi
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Fazla miktarda un ve nişasta içeren fast food ürünlerin daha yaygın tüketilmesi, fazla miktarda yağ içeren yiyeceklere ilginin artması
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Paketlenmiş yiyeceklerin daha sık ve bol tüketilmesi
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Tatlandırıcıların daha yaygın kullanılmaya başlanması
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Hareketsizliğin yaygınlaşması ve hareket etmeyi engelleyen teknolojilerin daha sık ve yaygın kullanılması
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Porsiyonların büyümesi
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Hızlı yeme kültürünün benimsenmesi
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Geleneksel beslenme tarzlarının terk edilmesi
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Tuz tüketiminin artması (Kaynak: Hürriyet Kelebek)
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