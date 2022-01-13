Kilise önünde verdiği çıplak pozu paylaşan sosyal medya fenomeni hapis cezası alabilir
13 Ocak 2022 12:10
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Kilise önünde verdiği çıplak pozu paylaşan sosyal medya fenomeni hapis cezası alabilir
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Rusya’da yaptığı canlı yayınlarla tanınan sosyal medya fenomeni Polina Murugina, bir kilisenin önünden çekilen çırılçıplak pozunu paylaştı. Bu paylaşım sonrasında fenomen ismin hakkında soruşturma açıldığı öğrenildi.
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Vücudunun büyük bir bölümü dövmelerle kaplı olan fenomen Murugina, 2021 yılının sonralarında doğru Moskova’daki bir kilisenin önünde çıplak poz vererek sosyal medya hesabından yayınlamıştı.
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Fotoğraf hakkında bazı sosyal medya kullanıcılarının şikâyette bulunduğu bildirildi. Murugina’nın hakkında “dini duygulara hakaret” suçundan soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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Mynet’in aktardığına göre, fenomen suçlu bulunduğu takdirde bir yıl hapis cezası veya 300 bin ruble (55 bin 694 lira) para cezasına çarptırılabilir. Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayan Murugina, fotoğrafı paylaştığı sosyal medya hesabını kapattı.