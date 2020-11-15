Kılıçdaroğlu ve Yavaş Çubuk Barajı’nda: Atatürk’ün inançla baktığı topraklarda...
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Çubuk Barajı ziyaretinin fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.
15 Kasım 2020 18:23
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Çubuk Barajı'nı ziyaret etti.
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Twitter'dan ziyarete ilişkin fotoğraflar paylaşan Yavaş, Twitter'dan şunları yazdı:
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"Bugün CHP Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu ve kıymetli ailelerimizle birlikte Çubuk 1 Barajımızdaydık."
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"Yıllar önce Atatürk'ün inançla baktığı topraklarda, emanetine sahip çıkmanın mutluluğu içerisindeyiz."
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