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Kılıçdaroğlu ve Yavaş Çubuk Barajı’nda: Atatürk’ün inançla baktığı topraklarda...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Çubuk Barajı ziyaretinin fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. 

15 Kasım 2020 18:23

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Çubuk Barajı'nı ziyaret etti.

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Twitter'dan ziyarete ilişkin fotoğraflar paylaşan Yavaş, Twitter'dan şunları yazdı:

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"Bugün CHP Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu ve kıymetli ailelerimizle birlikte Çubuk 1 Barajımızdaydık."

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"Yıllar önce Atatürk'ün inançla baktığı topraklarda, emanetine sahip çıkmanın mutluluğu içerisindeyiz."

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