T24 LogoT24 Logo

Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, halk pazarında alışveriş yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu pazar alışverişi yaptı

21 Kasım 2021 17:35

16

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu pazar alışverişi yaptı

26

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kemal ve Selvi Kılıçdaroğlu, Çukurambar'daki evlerinin yakınında kurulan halk pazarına gitti.

36

Pazar alışverişi yapan Kılıçdaroğlu çiftine, esnaf ve vatandaşlar ilgi gösterdi. Vatandaşların sorunlarını dile getirip, "Size güveniyoruz." sözleri üzerine Kılıçdaroğlu, "Hepsini halledeceğiz, meraklanmayın." ifadesini kullandı.

46

Esnafın ikram ettiği mandalinayı yiyen Kılıçdaroğlu, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

56

Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, halk pazarında alışveriş yaptı

66

Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, halk pazarında alışveriş yaptı

selvi kılıçdaroğlukemal kılıçdaroğlualışverişpazar
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24