Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, halk pazarında alışveriş yaptı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu pazar alışverişi yaptı
21 Kasım 2021 17:35
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu pazar alışverişi yaptı
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CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kemal ve Selvi Kılıçdaroğlu, Çukurambar'daki evlerinin yakınında kurulan halk pazarına gitti.
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Pazar alışverişi yapan Kılıçdaroğlu çiftine, esnaf ve vatandaşlar ilgi gösterdi. Vatandaşların sorunlarını dile getirip, "Size güveniyoruz." sözleri üzerine Kılıçdaroğlu, "Hepsini halledeceğiz, meraklanmayın." ifadesini kullandı.
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Esnafın ikram ettiği mandalinayı yiyen Kılıçdaroğlu, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.
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Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, halk pazarında alışveriş yaptı
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Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, halk pazarında alışveriş yaptı