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Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, evlerinde gençleri ağırladı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte, kendilerini evlerinde ziyaret eden gençlerle çay içerek sohbet etti

27 Nisan 2022 23:58

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte, kendilerini evlerinde ziyaret eden gençlerle çay içerek sohbet etti

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Kılıçdaroğlu'nun gençlerle buluşmasından kareler...

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Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, evlerinde gençleri ağırladı

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Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, evlerinde gençleri ağırladı

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Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, evlerinde gençleri ağırladı

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