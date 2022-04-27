Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, evlerinde gençleri ağırladı
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte, kendilerini evlerinde ziyaret eden gençlerle çay içerek sohbet etti
27 Nisan 2022 23:58
15
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte, kendilerini evlerinde ziyaret eden gençlerle çay içerek sohbet etti
25
Kılıçdaroğlu'nun gençlerle buluşmasından kareler...
35
Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, evlerinde gençleri ağırladı
45
Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, evlerinde gençleri ağırladı
55
Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, evlerinde gençleri ağırladı
© Tüm hakları saklıdır.