Kılıçdaroğlu, SADAT’ın kapısında: Bu Türkiye asla paramiliter kuruluşlara, kurumlara, kişilere teslim edilmeyecek!
13 Mayıs 2022 16:38
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ. (SADAT) önünde açıklamalarda bulundu.
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Kılıçdaroğlu, “Bu Türkiye asla paramiliter kuruluşlara, kurumlara, kişilere teslim edilmeyecektir" diyerek sözlerine başlayan CHP lideri, seçim güvenliğine dikkati çekti. Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:
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"Eğer bugün Türkiye'de milyonlarca insan varsa ve bunlar Suriye'den gelmişlerse bunların buraya gelişlerinde en büyük rolü oynayan da SADAT'tır. Erdoğan'a söylemek isterim, sen bu kuruluşu niçin danışman yaptın ve hangi gerekçeyle bu kurumla çalıştın? Şu ana kadar Erdoğan'dan bu konuda gelen hiçbir bilgi yok."
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"Cumhuriyet Halk Partisi, demokratik yollarla bu ülkede seçimin yapılması için her türlü çabayı gösterecektir. SADAT gibi kuruluşlar, kim olursa olsun seçimi gölgeleyecek, seçimin güvenliğini sarsacak herhangi bir şey olursa sorumlusu SADAT'tır ve Saray'dır. Bunu bütün halkımıza açık ve net ifade ediyorum"