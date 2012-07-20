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Kıbrıs Türkleri 'Şafak Nöbeti'ndeydi

20 Temmuz 2012 13:59

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ETİKETLER

kıbrısşafak nöbetikıbrıs barış hareketı38 yıl20 Temmuz 1974
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