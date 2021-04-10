Keyifli bir cinsel yaşam için etkili 7 öneri!

Cinselliği haz alarak doyumlu bir şekilde yaşamanın yolu cinselliği anlamak, ifade etmek, korumak ve geliştirmekten geçer. Cinsel yaşamın, zamanla rutin bir alışkanlığa dönüşmemesi için ve her zaman keyifli olması için cinsel hayatı renklendirmek gerekebilir.
10 Nisan 2021 22:15
114
Op. Dr. Meral Sönmezer, Milliyet için kaleme aldığı yazısında şu önerilerde bulundu:
214
1. Cinsellikle ilgili konuşun.
314
"Partnerinize cinsellikle ilgili neyi sevip sevmediğinizi, fantezilerinizi ve arzularınızı anlatın. Bu özel düşünceleri sözcüklere dökmekten çekinirseniz, yazarak da ifade edebilirsiniz."
414
2. Cinselliği önceliklerinizin arasına alın.
514
" Cinselliği fırsat bulduğunuzda değil, ona özel zaman ayırarak yaşayın ve cinsel yaşamınızı aktif olarak sürdürün."
614
3. Rutininizin dışına çıkın.
714
"Farklı seks pozisyonları deneyin, seks oyuncakları ve seksi iç çamaşırları kullanın, müzik, ışıklandırma ve kokularla ortamı değiştirin, partnerinizle birlikte mastürbasyon yapın, yatak odasının dışına çıkıp evin farklı yerlerinde sevişin."
814
4. Ön sevişmeyi ihmal etmeyin.
914
"Ön sevişme için ayırdığınız süre ne kadar uzun olursa cinsel ilişkiden alacağınız haz o kadar artar."
1014
5. Sınırlarınızı genişleterek cinsel yaşamınızı renklendirin.
1114
"Gün içinde partnerinize mesajlar göndererek, telefonla arayarak yapacağınız erotik görüşmeler, birlikte banyo yapmak, erotik film izlemek, birbirine masaj yapmak da cinsel şehveti uyandıracak yollardır."
1214
6. Kegel egzersizlerini yapın.
1314
"Cinsel organları çevreleyen pelvik taban kaslarını çalıştırarak daha yoğun orgazmlar, daha güçlü cinsel istek ve genel olarak daha keyifli cinsellik yaşayabilirsiniz. Hem erkekler hem de kadınlar pelvik taban kaslarını geliştirerek cinsel zindeliklerini arttırabilirler."
1414
7. Fiziksel sağlığınıza dikkat edin. "Dengeli beslenme, hareketli yaşam ve düzenli uyku alışkanlıkları geliştirerek hem fiziksel hem de cinsel sağlığınızı koruyun."