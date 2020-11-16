Kerimcan Durmaz'dan Selin Ciğerci itirafı
Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, son videosunda takipçilerinin merak ettiği soruları yanıtladı.
16 Kasım 2020 11:58
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Uzun süredir Amerika'da yaşayan sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz, YouTube kanalından yayınladığı son videosunda takipçilerinin sorularını yanıtladı.
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Kerimcan Durmaz, bir dönem çok samimi olduğu Selin Ciğerci hakkında konuştu
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"Keşke hiç tanışmasaydım dediğin, bir daha asla görüşmeyen birisi var mı?" sorusu üzerine Kerimcan Durmaz şunları söyledi:
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"Sanırım Selin Ciğerci. Aklıma direkt o geldi. Bir arkadaşın, bir arkadaşa yapmaması gereken şeyleri yaptı. Ben ona destek oldum, o bana köstek. Hayatımdan kalıcı olarak çıktı."
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Kerimcan Durmaz eski dostu Danla Bilic ile ilgili soruya da herkesi şaşırtacak yanıt verdi.
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"Danla'nın Şevval Şahin'e laf söyleyip ardından video çekmesine ne diyorsun?" sorusuna, "Danla bu. Nerede reyting, nerede tık; gider yapışır. Bana daha önce yaptığı gibi...” dedi.
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