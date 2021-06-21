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Kerem Bürsin: Maço değilim ama geçmişte hatalarım oldu

21 Haziran 2021 11:03

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Hande Erçel ile yaşadığı aşkla gündemde olan Kerem Bürsin, 'Hikayede Kalmasın' adlı programa konuk oldu.

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Hande Erçel'le olan ilişkisi hakkında konuşan Bürsin, "Kendisiyle daha önce tanışmıyorduk. Aramızda ilk tanışma günümüzü konuşuyoruz. Yani 'Ne zaman?' diye. Biz iş yüzünden bir araya geldik. Arkadaşlığımız, dostluğa dönüştü. Çok yakın arkadaş ve birbirimize zor zamanlarımızda destek olduk. Bir noktadan sonra tabii, 'Allah Allah, acaba?' dedik. Şanslıyız. Ben Hande ile olduğum için şanslıyım" dedi

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Kerem Bürsin, "Maço musunuz? Sevgilinizin kıyafetine karışır mısınız?" sorularına ise şöyle yanıt verdi:

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"Bence maço değilim. Politikama maçoluk uymuyor. Feminist politikama maçoluk uymuyor. Hiç 'Geçmişte karışmadım' diyemem. Bu olayı da hata olarak görüyorum. Hatalarım oldu. El kaldırma ya da küfretme olmadı ama 'Ya bunu mu giyeceksin!' dediğim oldu ama kitaplar okuyarak bunların ne kadar yanlış olduğu gördüm."

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