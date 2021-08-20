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Kerem Bürsin'in 9 milyon takipçili Instagram hesabı kapatıldı

20 Ağustos 2021 10:49

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Ünlü oyuncu Kerem Bürsin'in, 9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabı kapatıldı

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Son dönemde rol arkadaşı Hande Erçel ile yaşadığı aşkla konuşulan Kerem Bürsin'in, Instagram hesabı donduruldu.

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Sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan ünlü oyuncunun hayranları, Bürsin'i Twitter üzerinden soru yağmuruna tuttu.

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Kendisine gelen yorumlara karşılık Bürsin, "Ne olduğunu bilmiyorum" diyerek Instagram'dan yardım istediğini belirtti.

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Kerem Bürsin'in 9 milyon takipçili Instagram hesabı kapatıldı

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