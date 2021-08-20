Kerem Bürsin'in 9 milyon takipçili Instagram hesabı kapatıldı
20 Ağustos 2021 10:49
15
Ünlü oyuncu Kerem Bürsin'in, 9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabı kapatıldı
25
Son dönemde rol arkadaşı Hande Erçel ile yaşadığı aşkla konuşulan Kerem Bürsin'in, Instagram hesabı donduruldu.
35
Sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan ünlü oyuncunun hayranları, Bürsin'i Twitter üzerinden soru yağmuruna tuttu.
45
Kendisine gelen yorumlara karşılık Bürsin, "Ne olduğunu bilmiyorum" diyerek Instagram'dan yardım istediğini belirtti.
55
Kerem Bürsin'in 9 milyon takipçili Instagram hesabı kapatıldı
© Tüm hakları saklıdır.