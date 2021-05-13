Kerem Bürsin: Hiçbir zaman ilişkimizi gizlemedik, uzun süredir birlikteyiz
Maldivler tatilinden dönen ve önceki gün birlikte objektiflere yansıyan Hande Erçel ile Kerem Bürsin, ilişkileriyle ilgili konuştu. Bürsin, konuyla ilgili, "Biz hiçbir zaman ilişkimizi gizlemedik. Uzun süredir birlikteyiz, güzel gidiyor" ifadelerini kullandı
13 Mayıs 2021 14:35
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Maldivler tatilinden geçtiğimiz haftalarda dönen Hande Erçel-Kerem Bürsin çifti, önceki gün Yeniköy'de görüntülendi.
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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; birlikte çıktıkları Maldivler tatilinin çok güzel geçtiğini söyleyen Bürsin, "Her şey çok güzeldi. Moral depoladık. Şimdi işimizin başındayız. Senaryolar yazıldı. Önümüzdeki hafta çekimlere başlayacağız" ifadelerini kullandı.
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Gazetecilerin, "Biz Hande Hanım ile ilişkinizi hep sorduk. Sizden net bir cevap alamadık. İlişkiniz ne zaman başladı?" sorusuna Kerem Bürsin, "Biz hiçbir zaman ilişkimizi gizlemedik. 'Zamanı gelince açıklarız' dedik. Uzun süredir beraberiz. Her şey çok güzel gidiyor. En başından beri çok iyi anlaşan dost olduk, arkadaş olduk. Sonra birtakım şeyler gelişti ve ilişkimiz başladı" şeklinde yanıt verdi.
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Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde muhabirlerin, "Kerem Bey ile ilişkiniz hayırlı olsun. El ele fotoğraflarınız çıktı. Neler söyleyeceksiniz?" sorularına, "Teşekkür ederim. Her şey çok güzel" cevabını vererek, ilişkilerini ilk kez doğrulamıştı.
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Her fırsatta "Arkadaşız" açıklamasını yapan ikili, rol aldıkları dizinin sezon finali vermesinin ardından Maldivler'e gitmişti.
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Erçel ve Bürsin, havalimanında yine hayranları tarafından bu kez el ele görüntülenmişti. Çiftin fotoğrafları sosyal medyada paylaşılmıştı.