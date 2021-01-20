İsmi rol arkadaşı Hande Erçel ile anılan oyuncu Kerem Bürsin, set çıkışında magazin muhabirlerine söz konusu iddialarla ilgili olarak konuştu. Bürsin, “Hande ile aşırı yakın arkadaş olduk” dedi. Bürsin, annesinin sete gelerek Erçel’le tanıştığı iddialarına da, “Sete uğradılar. O dönem herkesle tanıştılar” diye yanıt verdi.
37
Kerem Bürsin: Hande ile aşırı yakın arkadaşız
47
Geçen günlerde Acun Ilıcalı’nın yapımcısı olduğu ve sunuculuğunu üstlendiği ‘O Ses Türkiye’ programının yılbaşı çekimlerinde sahneye çıkarak şarkı söyleyen oyuncu, “Çok heyecanlıydım, hiç benlik bir şey değil. Birçok takip ettiğim sanatçı var. Geçmişte de müzikalde oynadım. Ben duşta şarkı söylemeye devam edeceğim” dedi.
57
Bürsin, muhabirlerin, “Serenay Hanım'ın (Sarıkaya) sesi çok güzel” yorumuna, “Güzel bir sesi var. Evet sağ ol, onu soktuğun için” diyerek, muhabire espriyle karışık sitemli bir cevap verdi.
67
Partneri Hande Erçel ile aşk yaşadıkları yönündeki haberlere ilişkin Kerem Bürsin, “Hande ile aşırı yakın arkadaş olduk” dedi. Kerem Bürsin’in annesi Çiğdem Bürsin’in sete geldiği ve Hande Erçel ile tanıştığı iddia edilmişti. Muhabirlerin konuyla alakalı soruları karşısında ünlü oyuncu, “Sete uğradılar. O dönem herkesle tanıştılar” şeklinde konuştu.
77
İddiaların diğer muhatabı Hande Erçel ise set çıkışında çalışması gerektiğini söyleyerek, aracına binip hızla uzaklaştı.