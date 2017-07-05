Kerem Bürsin de tehlike atlattı, her yıl balıklama dalan 500 kişi felç oluyor!
05 Temmuz 2017 16:59
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Serenay Sarıkaya’yla Bodrum’da tatil yapan Kerem Bürsin, önceki gün tekneden balıklama atladı ve kafasını dibe vurdu
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Yılda 500 kişinin felç geçirmesine neden olan su kazasını yaşayan 30 yaşındaki oyuncunun sağlık durumu iyi.
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Yalıkavak’a demirli teknenin kıyıya çok yakın olduğunu unutup suya balıklama atlayan Bürsin, kafa üstü kuma çakıldı. Durum fark edilince teknede büyük panik yaşandı.
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Yakışıklı oyuncunun yaşadığı acı ve şok objektiflere yansıdı.
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Bürsin, paniğin büyümemesi için “Problem yok” diyerek sevgilisini ve teknedekileri rahatlatmaya çalışsa da kendisi de uzun süre şoku atlatamadı.
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Merdivenden çıktıktan sonra yavaş hareket ettiği görülen oyuncu, tüm ısrarlara rağmen hastaneye gitmek istemedi.
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