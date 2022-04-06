Kepçe operatörü adresi karıştırdı, yanlış binayı yıktı
Samsun’da bir kepçe operatörü yıkım için gideceği adresi karıştırınca yanlış binayı yıktı. Yıkılan binanın sahibinin, yıkım için belediyeden ruhsat beklediği öğrenildi.
06 Nisan 2022 16:30
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Samsun'un Atakum ilçesinde Ahmet Çelik isimli vatandaş ortağı olduğu arsa ve üzerindeki 2 katlı evi yeni binalar yapılmak üzere bir müteahhitlik firmasına teslim etti. Müteahhit firma arsadaki evin yıkımı için tüm hazırlıklarını tamamladı. Yıkım için belediyeden yıkım ruhsatı beklenirken ilginç bir olay yaşandı.
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Başka bir firmanın kepçe operatörü gideceği adresi karıştırınca gelip bu binayı yıktı. Durum komşuların müteahhit firmaya haber vermesiyle anlaşıldı.
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Konu Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne taşındı. Yanlış binayı yıkan kepçe operatörü olay sonrası yıkım masraflarını talep etti.
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Müteahhit firmanın devreye girmesiyle sorun çözüldü. Binanın ilerleyen tarihte zaten yıkılacak olmasından ötürü bir zarar meydana gelmediği kaydedildi.
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Ahmet Çelik, “Ben yıkacaktım burayı zaten müteahhitle anlaştık. Müteahhit bana verecekti burayı. Ben gelmeden başka bir, kepçeci burayı yıkmaya başlamış. Müteahhit de bunu duymuş. Müteahhit de beni aradı durumu anlattı. Benim haberim olmadığını söyledim. Adres yanlışlığından gelip yıkmış burayı" diye konuştu.
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Operatörün asıl yıkacağı bina ile kendi binası arasında iki likometre olduğunu söyleyen Çelik, "Sıkıntı yok zaten biz yıkacaktık ama adam malzemeyi almaya çalışıyor" dedi.