Kenya'da yüzlerce kişi yönetime karşı sokaklara döküldü
10 Mayıs 2016 12:31
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Kenya'nın başkenti Nairobi'de tansiyon yine yükseldi
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Seçim komitesinin 2017'deki seçimlerden önce istifasını isteyen yüzlerce kişi, Bağımsız Seçim ve Sınırlar Komisyon Binası'nın önünde toplandı.
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Göstericilerle polis arasında arbede çıktı.
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Göstericiler polise taş fırlatınca, polis göstericileri göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla dağıttı.
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Muhalefet, komitenin tarafsızlığını kaybettiğini ve iktidarın kontrolünde olduğunu iddia ediyor. Komite ise suçlamaları reddederek üyelerinin istifa etmeyeceğini duyurdu
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Kenya’da cumhurbaşkanlığı seçiminin 2017 yılı ağustos ayında yapılması planlanıyor.
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Ülkede 2007 seçimlerinde hile karıştığı iddiasıyla büyüyen olaylarda 1000’e yakın kişi hayatını kaybetmişti.
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