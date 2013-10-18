Kentten uzakta
18 Ekim 2013 18:26
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Kentten epey uzakta. Nerede mi? Tuz Gölü'nde. Rıfat Uzun, bu fotoğrafı sıcak bir yaz gününde çektiğini söylüyor.
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Adviye Özyar, kentten uzakta annesinin fotoğrafını çektiğini yazıyor. Yer, Kıyıköy.
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Veteriner hekim Brusk Soysal mesleği gereği sıkça kırsal bölgelere gidiyor. Mardin'de yakaladığı an
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Eray Güler'in fotoğrafı bizi hem kentten, hem de Türkiye'den çok uzaklara, ABD'nin Kuzey Dakota eyaletine götürüyor.
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Sabah vakti, deniz kenarında bir çift. Huzur dolu bu manzara, Mehmet Burak Zülfikar'dan.
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Dilek Elçili Amasya yakınlarında çektiği bu fotoğrafta göz alabildiğine uzanan tarlaları görüntülüyor.
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Tanju, Toros dağları'nda günbatımını görüntülemiş.
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Asuman Anak'ın Estonya'dan kadrajı ile Aegviidu Ormanı.
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Ali İhsan Mimtaş'tan, kentten uzakta nikah günü fotoğraf çektiren bir çift.
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Samet Can Erçevik'in makinasıyla yakaladığı bu sakin an, Güzelyalı Burgaz'dan.
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Mehmet Aykut Arıman'ın Eskişehir yakınlarındaki Frig Vadisi'nde çektiği görüntü. Kaynak: BBC Türkçe
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