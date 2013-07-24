Kentlere karşı işlenen suçlar!

Türkiye'nin en güncel sorunlarından biri olan planlı ve plansız yapılaşma üzerine gerçekleştirilen, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Fotopya'nın düzenlediği "Kente Karşı İşlenen Suçlar" fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu. Yaşadığı kentteki silueti bozan, kente saygısız yapılaşmayı fotoğraflamak isteyenlerin katıldığı yarışmada ödül kazanan o kareler; Birinci: Garip Yörük – Giresun
29
İkinci: Erkan Kalenderli – İstanbul
39
Üçüncü: İzzet Uğur Ölmez – İstanbul
49
Jüri Özel Ödülü: Levent Bayraktar – İstanbul
59
Mansiyon: Mustafa Gezer – Kocaeli
69
Mansiyon: H. Bahar Kaleli – İstanbul
79
Mansiyon: Şener Yılmaz Aslan – İstanbul
89
Mansiyon: Murat İbranoğlu – Kocaeli
99
Mansiyon: Arzu İbranoğlu – Kocaeli, Mansiyon: Hatice Karakan - İstanbul