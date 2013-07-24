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Kentlere karşı işlenen suçlar!

24 Temmuz 2013 16:43

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Türkiye'nin en güncel sorunlarından biri olan planlı ve plansız yapılaşma üzerine gerçekleştirilen, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Fotopya'nın düzenlediği "Kente Karşı İşlenen Suçlar" fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu. Yaşadığı kentteki silueti bozan, kente saygısız yapılaşmayı fotoğraflamak isteyenlerin katıldığı yarışmada ödül kazanan o kareler; Birinci: Garip Yörük – Giresun

29

İkinci: Erkan Kalenderli – İstanbul

39

Üçüncü: İzzet Uğur Ölmez – İstanbul

49

Jüri Özel Ödülü: Levent Bayraktar – İstanbul

59

Mansiyon: Mustafa Gezer – Kocaeli

69

Mansiyon: H. Bahar Kaleli – İstanbul

79

Mansiyon: Şener Yılmaz Aslan – İstanbul

89

Mansiyon: Murat İbranoğlu – Kocaeli

99

Mansiyon: Arzu İbranoğlu – Kocaeli, Mansiyon: Hatice Karakan - İstanbul

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