Kendisini şifacı olarak tanıtan Iraklı Molla Ali Kalak, otizmli çocukların ayaklarına sopayla vurmuş!
Birçok ülkede kendisini 'şifacı' olarak tanıtıp bazı hastaların ayaklarının altına sopayla vurarak tedavi etmeye çalıştığı öne sürülen Iraklı Molla Ali Kalak, Türkiye'ye gelerek ofis açtı. Kalak, Başakşehir'de açtığı ofiste 'kendi yöntemleri'ni uygulamaya devam edince şikayet yağdı. Kalak'ın ofisine, polis ve ilçe sağlık müdürlüğü yetkilileri baskın yaptı.
03 Ağustos 2021 14:00
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İstanbul Başakşehir'de 'dayaklı tedavi' merkezine baskın düzenlendi.
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Kendisini 'şifacı' olarak tanıtan, 12 Şubat 2020 tarihinde Suudi Arabistan'da tutuklanan ve ardından serbest bırakılan Mala Ali Kürdistani, Türkiye'ye geldi. Kürdistani, Başakşehir'de ofis açtı.
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Sosyal medya üzerinden yaptığı tanıtım üzerine yüzlerce kişi tedavi olma umuduyla ofise geldi. Ofise otizmli çocuklarını getiren aileler, Mala Ali Kürdistani'nin sözde tedavi yöntemlerini görünce şikayetçi oldu.
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Şikayetçilerden biri, sözde tedavi yöntemini cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde Iraklı Molla Ali Kalak'ın asistanının çocuğun ayaklarının altına sopayla vurulduğu görülüyor.
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Birkaç gündür olduğu gibi yine çeşitli illerden ve yurt dışından gelenler, sabahın erken saatlerinde Mala Ali Kürdistani'ye ait olduğu öne sürülen ofisin önünde toplandı. Önünde herhangi bir tabela veya levhası olmayan ofiste Kürdistani'ye yardım ettiği belirlenen kişilerce, gelenlerin isimleri alındı, telefon numaraları not edildi.
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Savcılığa yapılan suç duyurularının ardından Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ve ilçe sağlık müdürlüğü ekipleri, Başakşehir'de ofise baskın yaptı.
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İçeride Molla Ali Kalak bulunamazken, tedavide kullanıldığı düşünülen sopa, tahta parçaları, sedye ve Kalak'ın fotoğraflarının basılı olduğu çok sayıda kitap bulundu. Ofiste Ali Mahmood Hasan Goran isimli bir kişiye ait sertifikalar da ele geçirildi.
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İlçe sağlık müdürlüğü ekipleri, ofisin yetkisiz, ruhsatsız olduğu ve tıbbi literatüre uymadığını tespit etti.
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Polis ofiste çalışmalar yaptıktan sonra ele geçirilen malzemeleri götürdü. Ofiste bulunan kasanın içindeki bin 300 liraya da el konuldu.
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Yapılan araştırmalar sonucunda polis ekipleri, zabıta ekipleri ve ilçe sağlık müdürlüğü ekipleri, ofis hakkında tutanak tuttu. Sözde tedavinin gerçekleştirildiği ofis zabıta ekiplerince mühürlendi. Bekleyenler, ofisin mühürlendiğini görünce ofis önünü terk etti.
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Başakşehir'deki ofisine giden Mustafa Kaplan, "Otizmli bir çocuğum var. Mala Ali Kurdistani'nin hastalara şifa dağıttığını duyduk. Böyle bir şeyin özellikle otizmli çocuklar için mümkün olmadığını biliyoruz ama biz de yine gidip bu kişinin nasıl şifa dağıttığını görmek istedik'' diyerek şöyle devam etti: ''Ofislerine girdiğim zaman sözde hocanın çocukların başını tutarak bir şeyler okuduğunu gördüm. Hoca ardından çocuğu başka odaya alıp, elinde bulunan 40 santimlik sopayla çocuğun ayaklarının altına vurmaya başladı. İşlem sonrası hoca aileye bu işlemin 1 sene süreceğini, her iki ayda bir kontrole gelinmesi gerektiğini söyledi. Sözde hoca bu şekilde şifa verdiğini iddia ediyor ve bu işlemi de 200 lira karşılığında yapıyor"
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Otizmli bir çocuk annesi Filiz Doğru ise "Şu anki umut tacirimiz yurt dışından gelen Mala Ali Kurdistani, isimli bir kişi. Bu kişi, kendi ülkesinde kovulup Suudi Arabistan'da tutuklanıp, Özbekistan'da bu işi devam ettirmiş bir kişi. Bu kişiyi sosyal medyada takip eden çok kişi var ve birçok kişi bu adama inanıyor" ifadelerini kullandı.
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Doğru, sözlerine şu şekilde devam etti: "Çocuğumu muayene ettirme istiyorum diye bu adamın yanına gittim. Benden 200 lira istedi. Sonrasında başka bir ailenin çocuğunun ayaklarının altına sopayla vurduğunu gördüm. Aynı zamanda çocuğa ilaç yazacağını ve anlık mesajlaşma uygulaması üzerinde bilgi vereceğini duydum" ifadelerini kullandı.