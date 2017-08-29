Kendisini kurtaran aileyi her gün ziyaret ediyor!

ABD'de yaşayan Dina Theissen, bir gün bahçelerindeki ağacın altında çırpınan yavru bir kuş buldu.
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Aile Gracie ismini verdikleri kuşun iyileşmesinin ardından doğaya saldı ancak kuş kendisini iyileştiren aileyi hiçbir zaman unutmadı. Kuş, daha sonra kanser hastası olan Dina Theissen'in her gün ziyaret ederek 'moral' verdi ve iyileşmesini sağladı...
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Kuş aileyi ziyaret ettiği bir gün Dina’nın kanser hastalığını nedeniyle tedavi görerek saçlarının döküldüğünü görmüştü. O zaman bir terslik olduğunu 'hisseden' Gracie, Dina’nın hasta yatağının camında tüneyerek beklemeye başladı.
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Bu süreçte onu yalnız bırakmayan ve en çok ihtiyacı olduğu anda ona sevgisiyle moral veren Gracie’nin de sayesinde Dina kanseri yendi.
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Şimdi Gracie’nin birçok yavrusu var ancak 'asıl' ailesini hiçbir zaman yalnız bırakmıyor.