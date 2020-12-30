Birçok ünlü isim moda, güzellik, giyim gibi farklı sektörlerde kendi isimleriyle markalarını yarattı
30 Aralık 2020 16:16
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İşte kendi markasını yaratan sekiz ünlü:
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Gwen Stefani - Tarzıyla gündemde düşmeyen şarkıcı, giyim zevkini yansıttığı koleksiyonlarıyla çok konuşuluyor. Tasarımlarında daha çok canlı renkleri tercih eden Stefani, moda sektöründe kısa zamanda kendine yer edinmeyi başardı.
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Kylie Jenner - Makyaj malzemeleriyle yıllar önce kozmetik sektörüne giriş yapan Kylie Jenner’ın, kapatıcılardan highlighter’lara, dudak kalemlerinden rujlara geniş bir ürün yelpazesi var. Markası sayesinde Jenner, en çok kazanan genç girişimciler arasında yer alıyor.
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Rihanna - Uzun süredir albüm yapmayan şarkıcı, kendi markasını büyütmekle meşgul. Rihanna, Fenty Beauty adını verdiği kozmetik ürünlerinin Türkiye'de de satışa sunulacağını duyurdu.
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Jennifer Lopez - Kendi markasını yaratan ünlüler kervanına Jennifer Lopez de katıldı. Adını taşıyan bir kozmetik markasıyla iş dünyasına hızlı bir giriş yapan ünlü şarkıcı, cilt bakım ürünleriyle, çok önceden kurduğu bir hayali gerçekleştirdiğini söyledi.
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Cristiano Ronaldo - Futboldaki ünü ve başarısını fırsata çeviren Cristiano Ronaldo, kendi ismini taşıyan iç giyim markası yarattı.
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Kate Moss - Podyumlara damgasını vuran model, tecrübelerini ve zevkini birleştirdiği farklı markalarla adından söz ettirdi. Henüz kendi adını taşıyan bir koleksiyonu olmasa da dünyaca ünlü markalara takı, çanta ve giysiler tasarlıyor.
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Ashley & Mary- Kate Olsen - Rol aldıkları filmlerle küçük yaşta şöhreti yakalayan Ashley ve Mary-Kate Olsen kardeşler, tasarımlarını kendilerinin hazırladığı bir giyim markasıyla moda dünyasına hızlı bir giriş yaptı.
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Drew Barrymore - ABD’li oyuncu Drew Barrymore da kozmetik sektörüne kendi markasıyla giriş yaptı. Ürünleriyle ödüller alan Barrymore’un makyaj malzemelerinin uygun fiyatlı olması, geniş bir kitleye ulaşmasında önemli bir rol oynuyor.