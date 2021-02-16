Kendall Jenner, NBA yıldızı Devin Booker'la ilişkisini doğruladı
Kendall Jenner basketbol oyuncusu Devin Booker'la ilişkisini Instagram üzerinden resmen duyurdu.
16 Şubat 2021 15:03
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Kendall Jenner basketbol oyuncusu Devin Booker'la ilişkisini Instagram üzerinden resmen duyurdu.
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Jenner, Brooker ile birlikte çekildiği bir fotoğrafı Sevgililer Günü için Instagram hesabından paylaştı.
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Jenner, erkek arkadaşını etiketlediği gönderisine gri bir kalp emojisi ekledi.
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Jenner-Booker ilişkisi ilk kez geçen yıl Los Angeles'ta arabada görüntülendiklerinde gündeme gelmişti.
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