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Kendall Jenner, NBA yıldızı Devin Booker'la ilişkisini doğruladı

Kendall Jenner basketbol oyuncusu Devin Booker'la ilişkisini Instagram üzerinden resmen duyurdu.

16 Şubat 2021 15:03

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Kendall Jenner basketbol oyuncusu Devin Booker'la ilişkisini Instagram üzerinden resmen duyurdu.

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Jenner, Brooker ile birlikte çekildiği bir fotoğrafı Sevgililer Günü için Instagram hesabından paylaştı.

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Jenner, erkek arkadaşını etiketlediği gönderisine gri bir kalp emojisi ekledi.

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Jenner-Booker ilişkisi ilk kez geçen yıl Los Angeles'ta arabada görüntülendiklerinde gündeme gelmişti.

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