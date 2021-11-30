Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ın ikinci çocuklarının cinsiyeti belli oldu
30 Kasım 2021 12:56
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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti, ikinci kez anne baba olacak olmanın mutluluğunu yaşarken, bebeklerinin cinsiyeti belli oldu.
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Ünlü çifti, kızları Lalin'i kucağına alması ile ilk kez anne baba olmanın sevincini yaşadı.
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Daha sonra çiftin ikinci kez bebek beklediği duyuruldu.
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İmirzalıoğlu ve Kobal çifti ikinci kez kız çocuk bekliyor.
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Ünlü çift dünyaya gelecek olan ikinci kızları için isim arayışına başladı. (Sabah)
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