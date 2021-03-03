Kenan İmirzalıoğlu, Kurtlar Vadisi Kaos'a yeşil ışık yaktı
Geçtiğimiz ekim ayında baba olma sevinci yaşayan Kenan İmirzalıoğlu, normalleşme adımlarının atıldığı ilk gün Cihangir'de bir plakçıda görüntülendi.
03 Mart 2021 11:53
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Magazinburada'da yer alan habere göre; yeni normalleşme adımlarının atılmasıyla ilgili fikirlerini söyleyen İmirzalıoğlu, "Evde bebek olduğu için biz fazla normalleşemiyoruz. Tedbirler devam ediyor. İnşallah yaza kadar sağlıklı bir şekilde normale döneriz. Pandemi artık herkesi yormaya başladı" ifadelerini kullandı.
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Kurtlar Vadisi Kaos hakkında da konuşan İmirzalıoğlu, "Arkadaşlar teklif geldiğini ben de gazeteden öğrendim" dedi.
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Teklif gelmesi durumunda değerlendirip değerlendirmeyeceği merak edilen oyuncu, "Arkadaşlar oyunculuğu bırakmadık. Herhangi bir teklif yok ancak gelen bir teklif olursa neden olmasın" şeklinde konuşarak Kurtlar Vadisi için yeşil ışık yaktı.