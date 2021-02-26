Kenan İmirzalıoğlu: Instagram hesabı açmayacağım

İmirzalıoğlu, gazetecilerin, "Instagram hesabı açmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Hayır, böyle huzurum ve keyfim yerinde. İhtiyaç duymuyorum" yanıtını verdi
26 Şubat 2021 16:30
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Muhabirlerin sorularını yanıtlayan oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, "Bu kez Lalin'in kontrolleri değil, benim kontrollerim vardı. Herhangi bir sıkıntı yok. Sadece kontroldü. Pandemi sebebiyle bildiğiniz gibi evde sağlıklı bir şekilde vakit geçirmeye çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.
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Gazetecilerin yeni projelerini sorması üzerine Kenan İmirzalıoğlu, "Şu an netleşmiş hiçbir şey yok. Birtakım haberler duyuyorum, bunları sizler gibi ben de medyadan okuyorum" şeklinde konuştu.
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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre 46 yaşındaki ünlü oyuncuya, ev aldıkları ve yazın Bodrum'a taşınacakları yönündeki haberler de soruldu. İmirzalıoğlu, "Yok, bu haberleri de sizlerden duyuyorum. Başka neler var?" ifadelerini kullanarak, kahkaha attı.
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Kızı Lalin ile ilgili konuşan Kenan İmirzalıoğlu, "Yavrunun büyümesini görüyoruz. Kız-baba ilişkisini ileride daha iyi koruyacağız herhalde. Çok güzel bir şey. Allah isteyen herkese nasip etsin. Çok özel duygular..." dedi.
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Yakışıklı oyuncu, "Sosyal medya kullanmıyorsunuz. Çok büyük bir kitleniz var. Instagram hesabı açmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:
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"Instagram hesabı açmayı hiç düşünmüyorum. Böyle huzurum, keyfim yerinde. İhtiyaç da duymuyorum."
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Eşinden de bahseden İmirzalıoğlu, "Sinem'in keyfi yerinde" diyerek evinin yolunu tuttu.