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Kenan İmirzalıoğlu 'Gri' dizisiyle ekranlara dönüyor

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu dijital platform için hazırlanan 'Gri' adlı yeni bir dizi projesiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kenan İmirzalıoğlu 'Gri' dizisinde kendi adıyla oynayacak.

08 Mart 2022 11:55

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Kenan İmirzalıoğlu 'Gri' dizisiyle ekranlara dönüyor

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atv'de yayılanan ‘Kim Milyoner Olmak İster’ yarışma programının sunuculuğunu yapan ünlü oyuncu yeni bir diziyle izleyicinin karşısına çıkacak.

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TV100'de yer alan habere göre, Kenan İmirzalıoğlu'nun bir süredir OGM Pictures'ın Disney Plus için hazırladığı 'Gri' adlı dijital diziye sıcak baktığı ortaya çıktı.

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Dizinin yazarı daha önce 'Bizim Hikâye', 'Kızım' ve 'Kırmızı Oda' gibi projelere imza atan Banu Kiremitçi Bozkurt... Diziyi 'Muhteşem Yüzyıl' başta olmak üzere birçok yapımı çeken Taylan Biraderler yönetecek.

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'Gri' dizisinde Kenan İmirzalıoğlu kendi adıyla oynayacak.

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Ünlü oyuncu geçen hafta spor salonuna girerken muhabirlere henüz netleşen bir projesinin olmadığını söylemişti.

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