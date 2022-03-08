Kenan İmirzalıoğlu 'Gri' dizisiyle ekranlara dönüyor

atv'de yayılanan ‘Kim Milyoner Olmak İster’ yarışma programının sunuculuğunu yapan ünlü oyuncu yeni bir diziyle izleyicinin karşısına çıkacak.
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TV100'de yer alan habere göre, Kenan İmirzalıoğlu'nun bir süredir OGM Pictures'ın Disney Plus için hazırladığı 'Gri' adlı dijital diziye sıcak baktığı ortaya çıktı.
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Dizinin yazarı daha önce 'Bizim Hikâye', 'Kızım' ve 'Kırmızı Oda' gibi projelere imza atan Banu Kiremitçi Bozkurt... Diziyi 'Muhteşem Yüzyıl' başta olmak üzere birçok yapımı çeken Taylan Biraderler yönetecek.
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'Gri' dizisinde Kenan İmirzalıoğlu kendi adıyla oynayacak.
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Ünlü oyuncu geçen hafta spor salonuna girerken muhabirlere henüz netleşen bir projesinin olmadığını söylemişti.