Kenan Doğulu'ndan Beren Saat'e doğum günü mesajı: İyi ki doğdun yosun gözlüm
Şarkıcı Kenan Doğulu, eşi Beren Saat'in doğum gününü kutladı. 37 yaşına basan Saat'le çekilen fotoğraflarını paylaşan sunan Doğulu, "Seni seviyorum yosun gözlüm" dedi.
26 Şubat 2021 16:33
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Şarkıcı Kenan Doğulu, eşi Beren Saat'in doğum gününü kutladı. 37 yaşına basan Saat'le çekilen fotoğraflarınıpaylaşan Doğulu, "Seni seviyorum yosun gözlüm" dedi.
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Ünlü çiftten Kenan Doğulu, bugün 37 yaşına giren eşi Beren Saat'in doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı
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Doğulu ve Saat, 2014 yılında Los Angeles'ta evlenmişti.
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Ünlü çiftin bir dönem aralarında sorunlar olduğu, ayrılacakları iddia edilmişti.
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