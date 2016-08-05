T24 LogoT24 Logo

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet ve Demokrasi Mitingi'nde

05 Ağustos 2016 00:36

114

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından partisinin ilkini İstanbul Taksim Meydanı'nda düzenlediği Cumhuriyet ve Demokrasi Mitingi'nin İzmir ayağında konuştu.

214

314

DİSK, KESK, TMMOB, TTB, Birleşik Haziran Hareketi gibi kurumlarında destek verdiği mitingde 'Fethullahçı Terör Örgütü'nün devlete sızmadığına dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Bu FETÖ terör örgütü var ya, efendim bunlar devlete sızmışlar deniyor. Devlete sızmadılar, adım adım planlı bir şekilde devlete yerleştirildiler" ifadelerini kullandı.

414

514

İstanbul'da yaklaşık 500 bin kişilik kalabalığa seslenen CHP liderini, İzmir'de de yüzbinlerce kişi karşıladı.

614

714

814

914

1014

1114

1214

1314

1414

ETİKETLER

Kemal Kılıçdaroğluİzmir MitingiCHPİzmirCumhuriyet ve Demokrasi Mitingi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24