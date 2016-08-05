Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet ve Demokrasi Mitingi'nde
05 Ağustos 2016 00:36
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından partisinin ilkini İstanbul Taksim Meydanı'nda düzenlediği Cumhuriyet ve Demokrasi Mitingi'nin İzmir ayağında konuştu.
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DİSK, KESK, TMMOB, TTB, Birleşik Haziran Hareketi gibi kurumlarında destek verdiği mitingde 'Fethullahçı Terör Örgütü'nün devlete sızmadığına dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Bu FETÖ terör örgütü var ya, efendim bunlar devlete sızmışlar deniyor. Devlete sızmadılar, adım adım planlı bir şekilde devlete yerleştirildiler" ifadelerini kullandı.
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İstanbul'da yaklaşık 500 bin kişilik kalabalığa seslenen CHP liderini, İzmir'de de yüzbinlerce kişi karşıladı.