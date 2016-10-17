Kedinizin uyuma şekli karakteri hakkında ne diyor?
17 Ekim 2016 23:42
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AAFP( Amerikan Kedi Pratisyenler Derneği) eski başkanı veteriner hekim Elizabeth Colleran bizleri kedilerin uyku dünyasıyla ilgili bir araştırma yaptı.
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Kuyruklarını toplayıp kıvrılarak uyuyan kediler, kendilerini rahat ve güvende hisseden kedilerdir. Dolayısıyla bu şekilde uyumayı tercih eden kedilerin genellikle uyumlu ve sakin mizaçlı olduğu söylenebilir. Ayrıca bu, kedilerin soğuk günlerde de tercih ettikleri bir uyuma biçimidir.
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Birlikte uyuyan kediler genellikle kardeş ya da birbirlerini bebeklikten itibaren tanıyan kediler olur. Kedilerin beraber uyumaları kedi dostlarına insan dostlarından daha fazla güvendiklerinin göstergesidir.
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Pek çok diğer hayvan gibi kediler de güvenli hissettiren, sıcak ve karanlık yerlerde uyumayı severler. Bu nedenle kedinizi arayıp bulamadığınız zamanlarda ya bir örtünün altından ya da çekmeceden çıkabilir. Sıklıkla böyle uyumayı tercih eden kedilerin bağımsızlıklarına diğer kedilere oranla biraz daha çok düşkün olduklarını söylemek mümkündür.
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Uykularının ilk 10-30 dakikasında tetikte olurlar. Tamamen uykuya dalmış gibi görünseler bile en ufak bir uyaranın etkisiyle uyanırlar. Bu da ataları Felis Silvestris’in onlara evrim aracılığı ile geçirdiği bir özelliktir. Ancak kediniz çoğunlukla böyle uyumayı tercih ediyorsa gergin ve hassas bir yapısı olduğu söylenebilir.
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Bu uyku pozisyonunu tercih eden kediler, kendilerini güvende hissetmeyen ve her an herşeye hazır olması gerektiğini düşünen, ürkek yapıdaki kedilerdir. Bu pozisyon, aynı zamanda ciddi sağlık sorunlarının da habercisi olabilir. Özellikle pnömonisi ( zatürre ya da akciğer iltihabı) olan kediler, akciğerlerinin üzerindeki baskıyı hafifletmek amacıyla patilerinden destek alarak böyle uyumayı tercih edebilirler. Eğer böyle bir şüpheniz varsa veteriner hekiminize danışmanızda fayda var.
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Bu şekilde uyuyan kediler, kendilerini potansiyel bir tehdidin hedefi olarak hisseden kedilerdir. Genellikle biraz huysuz ve yaramaz olurlar. Bu uyku pozisyonunda, beynin bir tarafı uykuya geçerken diğer tarafı uyanık kalır. “Unihemispherical sleep “ (tek yarım küresel uyku) adı verilen bu uyku formuna genellikle yunus gibi uyku arasında sudan dışarı çıkıp nefes alması gereken deniz memelilerinde ve kuşlarda rastlanır.
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Bu kadar savunmasız bir uyku pozisyonu tercih eden kediler, kendilerini tamamen güvende ve huzurlu hisseden kedilerdir. Eğer genellikle bu uyku pozisyonunda uyuyan bir kediniz varsa şanslısınız, çünkü o mutlu bir kedi / Kaynak: Kırmızıtilki