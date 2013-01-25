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Gel de bu evde kedi olma

25 Ocak 2013 16:57

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Japon bir şirket, tümüyle ev hayvanlarına hitap eden apartman daireleri tasarlıyor. Örneğin kedi besleyenler, hem kendilerinin hem de kedinin rahat edebileceği bir ev dizaynı için bu şirkete başvuruyor.

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Asahi Kasei adlı şirketin özel olarak tasarladığı daireler, hayvanlar için 'rüya gibi' denilebilecek özelliklere sahip. Dairelerde kedilerin birinden diğerine zıplayabileceği mesafelerde üst üste dizilmiş ufak tahta platformlar, tırmanılabilecek kapılar, küçük tüneller ve daha pek çok özellik mevcut.

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Evdeki tüm odaların kapılarında, kedilerin girip çıkması için bir minik kapı daha bulunuyor. Banyolarda ise kedinin kum sepetine bitişik minik bir küvet düşünülmüş. Üstelik bu evde tüm yüzeyler tırnakla çizilmeye karşı dayanıklı ve temizlemesi de oldukça basit. Evin muhtelif köşelerinde ise kedilerin pencereden bakıp manzara seyredebileceği, korunaklı bölümler hazırlanmış.

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Konut yapımı alanınca faaliyet gösteren şirket, 'kedi evi' projesini hayata geçirmeden önce kapsamlı bir araştırma yapmış. Tasarımcılar kedi ve insan arasındaki ilişkiyi inceleyip, konuyla ilgili derin analizler yapmışlar.

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