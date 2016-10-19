Kedileriyle birlikte yaşayacak ev bulamıyor...

Tekirdağ'da 80 kediyle birlikte yaşayan Nurgül Tokgöz (52), kaldığı evden ayrılmak zorunda kaldı. Şimdi kedileriyle birlikte yerleşebileceği yeni bir kiralık ev arıyor...
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Kedileri sokak hayvanı değil, çocukları gibi gördüğünü ifade eden Tokgöz, "Ben 80 kediyle beraber burada yaşıyorum. Kedileri de çok seviyorum. Benim için şu önemli, canlarımın yeri olsun. Bunlar ufacıkken hepsini büyüttüm. Bunlar sokak hayvanları ama bunlar benim gözümde sokak hayvanı değil, çocuklarım" dedi.
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Tokgöz, kedileri çok sevdiğini ve hep onlarla yaşamak istediğini vurguladı.
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Kedilerin kimseye zararı olmadığını her türlü bakımının veteriner tarafından yapıldığını ifade eden Tokgöz, "Onları çok seviyorum onlarla beraber yaşamak istiyorum. Gerekirse onlarla beraber ormanda yaşamaya razıyım. Ben onları atamam, onlar benim evlatlarım. Ben onları hastalandıkları zaman veterinerlere götürdüm. Onlar hastalandığı zaman ben de hasta oluyorum. Ben onları en ufak rahatsızlıklarında bile veterinere götürüyorum" diye konuştu.
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Tokgöz, bazı nedenlerden dolayı kiraladığı evden çıkmak zorunda olduğunu, kedileriyle kalacak ev aradığını belirtti.
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Kedileriyle beraber yaşayıp, kedileriyle beraber sokakta bile kalmaya razı olduğunu anlatan Tokgöz, sözlerini şöyle tamamladı:
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"Kendi imkanlarımla onları büyüttüm. Onları çok seviyorum. Hayvanseverlere sesleniyorum. Bana destek olsunlar. En azından, 80 tane canımla beraber beni kabul edecek bir ev veya arsa da olabilir. Onlara güzel bir yer yapabilirim. Ben bunları sokağa atamam onlarla beraber yaşarım, onlarla da beraber ölürüm."