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Yavru kedi sanıp sahiplendi, vahşi hayvan çıktılar

20 Mart 2017 17:52

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Rus bir çiftçi dört yavru kedi buldu. Daha doğrusu, bulduklarının kedi olduğunu sandı.

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Yardıma muhtaç yavruları alan çiftçi, onlara destek oldu. Ancak bir süre sonra yavruların kedi olduğundan şüphelenmeye başladı.

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Yavrular kedi gibi evcil hayvanlar değillerdi...

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Çiftçi, Daursky Doğayı Koruma Derneği'ni aradı teyit etmek için.

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Nitekim çiftçinin endişesi doğru çıktı, bu canlılar Pallas kedisi denen bir yabani hayvan türündendi.

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