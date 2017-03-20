Yavru kedi sanıp sahiplendi, vahşi hayvan çıktılar
20 Mart 2017 17:52
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Rus bir çiftçi dört yavru kedi buldu. Daha doğrusu, bulduklarının kedi olduğunu sandı.
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Yardıma muhtaç yavruları alan çiftçi, onlara destek oldu. Ancak bir süre sonra yavruların kedi olduğundan şüphelenmeye başladı.
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Yavrular kedi gibi evcil hayvanlar değillerdi...
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Çiftçi, Daursky Doğayı Koruma Derneği'ni aradı teyit etmek için.
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Nitekim çiftçinin endişesi doğru çıktı, bu canlılar Pallas kedisi denen bir yabani hayvan türündendi.
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