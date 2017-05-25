Kedi sahiplenen çalışanlarına prim veren şirket

Japonya’da bir şirket zor durumdaki kedileri ofislerine almakla kalmıyor, kedileri sahiplenen çalışanlarına da prim veriyor.
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Japonya’da bir şirket verimliliği arttırmak ve stresi en aza indirmek için sevgi dolu bir proje geliştirdi.
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Tokyo’daki bir IT şirketi ofislerine kurtarılan birçok kediyi kabul etti. Bu hayvan dostu şirket kedileri o kadar çok seviyor ki çalışanlarına kurtarılan her kedi için prim vererek onları sahiplenmeye teşvik ediyor.
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Tokyolular işkoliklikleriyle tanınırlar. Uzun mesai saatleri nedeniyle evlerine kedi ve köpek alamıyorlar.
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Diğer Japonlar gibi günlerinin büyük çoğunluğunu ofiste geçiren bu çalışanlar hayvan dostu işverenleri sayesinde bir hayvan sahiplenmenin mutluluğunu yaşayabiliyorlar.
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Kediler bu ofiste rahatça dolaşabiliyor ve istedikleri her yere girip çıkabiliyorlar. Bu hayvan dostu ofiste şuan tam 9 kedi var.
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Ve hepsiyle ilgilenen birer çalışan var. Her çalışan bir kediden sorumlu.
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Bu şirket zor durumdaki bir kediyi sahiplenen çalışanlarına 45$ ödeme yapıyor.
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Kedilerin takım ruhunu güçlendirdiğini söyleyen çalışanlar streslerinin de azaldığını belirtti.
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Şirketin patronu olan Hidenobu Fukuda, işe alacakları çalışanlarda aradıkları en önemli kriterin”kedi sevgisi” olduğunu söylüyor. Kaynak: Ajanimo