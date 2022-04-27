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Kebapçı fotoğrafı uluslararası yemek fotoğrafı ödülü kazandı

60 ülkeden binlerce fotoğrafın gönderildiği 2022 yılının Pink Lady Yemek Fotoğraf yarışmasının kazanları açıklandı. Ödülü, dumanların arasında kebap hazırlayan bir sokak satıcısını çeken Debdatta Chakraborty’ın fotoğrafı kazandı.

27 Nisan 2022 12:46

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Kebapçı fotoğrafı uluslararası yemek fotoğrafı ödülü kazandı

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60 ülkeden binlerce fotoğrafın gönderildiği yarışmanın kazananları, internet üzerinden düzenlenen bir törenle açıklandı.

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camerajabber.com yer alan habere göre, yarışmanın direktörü Caroline Kenyon, birinciliği kazanan kebap fotoğrafı ile ilgili şunları söyledi: “Ödüllerde tek bir görüntünün zirveye çıkması her zaman bir heyecan ve merak kaynağıdır. Günümüz dünyasında her zamankinden daha fazla rahatlık, sevgi ihtiyacı hissediyoruz. Burada bizi rahatlatacak çok şey var - dumanın güzelce yakalanmış dalgalı kucaklaşması, altın ışık, deneğin yemeği paylaşmaya hazırlarkenki ifadesi. Kavrulmasının neredeyse kokusunu alabildiğimiz şişlerden kıvılcımlar fışkırıyor, sıcak, lezzetli aromasını hayal ediyoruz. Nazik ama güçlü olan bu görüntü ruhumuzu besliyor.” Bazı kategorilerin ödül kazanan fotoğraflar şöyle:

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Kutlama için Şampanya Taittinger Yemeği Chen Ying, Geleneksel Çin Becerisi

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Eve Hasat Getirmek Chang Jiangbin, Çin Erişte Hareketi

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Şampanya Taittinger Düğün Yemek Fotoğrafçısı Isabelle Hattink, Hollanda Limonlu Kek

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Errazuriz Yılın Şarap Fotoğrafçısı – İnsanlar ve Genel Kazanan Jon Wyand, Birleşik Krallık Corton Hill'de budama toplama

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Errazuriz Yılın Şarap Fotoğrafçısı – Yerler Marina Spironetti, İtalya Mimarlık ve Şarap

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Errazuriz Yılın Şarap Fotoğrafçısı – Yapım Suzanne Becker Bronk, Amerika Birleşik Devletleri On Ice

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Masada Yemek John Carey, Birleşik Krallık Ritz'e Başlarken

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Aile Yemekleri Weining Lin, Çin Geleneksel Yemekleri

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Tarlada Yemek Paolo Crocetta, İtalya Tarım Sanatı

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Yemek Stilisti Ödülü Carolin Strothe, Almanya Kabak Çörekleri, İrmik Pudingi Üzerine Berry Mücevherleri, Yaz Sebzeli Tart, Çilek ve Ravent Turtası, Kan Portakallı Madeleines

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Fujifilm Yenilikçilik Ödülü Yuliy Vasilev, Bulgaristan Central Park

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