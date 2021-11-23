Keban Baraj Gölü'nde suların çekilmesiyle dev obruk ortaya çıktı
Elazığ'ın Ağın ilçesinde Keban Baraj Gölü'nde suların çekilmesiyle dev obruk ortaya çıktı.
23 Kasım 2021 14:30
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Keban Baraj Gölü'ned balık avına giden Vahdet Gündüz, teknesini kıyıya demirledikten sonra baraj sularını çekildiğini ve kıyıdan yaklaşık 150 metre içerideki bir tepenin arka kısmında içerisinde su bulunan dev bir çukur olduğunu gördü. Gündüz, görünümüyle ilgi uyandıran dev çukurda detaylı tetkik yapılması için durumu Fırat Üniversitesi (FÜ) yetkililerine bildirdi.
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Fırat Üniversitesi (FÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Aksoy söz konusu bölgede yaptığı incelemede dev çukurun baraj gölündeki su seviyesinin düşmesiyle ortaya çıkan dev bir obruk olduğunu tespit etti.
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Su seviyesinin düşmesiyle böyle bir oluşumla karşılaştıklarını belirten Gündüz, "Obruğun bulunduğu nokta geçmiş yıllarda tamamen su altında kalan bir yerdi. Burası sadece bir koy şeklinde, ağlarımızı attığımız bir yerdi. Suyun altında böyle bir oluşumdan habersiz oltalarımızı atardık. Çok büyük turnaların, sazan balıklarının yakalandığı bir yerdi" dedi.
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Duyuldukça bölgeye doğaseverlerin ziyaretlerinin arttığını aktaran Gündüz şunları söyledi: "Açıkçası daha önce hiç görmediğimiz böyle doğal bir güzelliğin ortaya çıkmasından dolayı sevinç yaşadık. Meteor düşmesi sonucu oluştuğuna inanılan 'Kup çukuru' adı verilen obruktan sonra ikinci obruğu keşfetmenin mutluluğunu yaşadım. Teknemizle getirdiğimiz arkadaşlar, ziyaret edenler olsun, bol bol fotoğraf çekiyorlar."
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FÜ Öğretim Üyesi Aksoy da Ağın ilçesinde bilinen Kup çukurunun ardından ilçenin 6 kilometre güneydoğusunda Keban Baraj Gölü'nün Tunceli yakasında gölün çekilmesiyle ortaya çıkan ikinci obruğun bölgenin jeoturizmine değer kattığını belirtti.
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Yeni tespit edilen obruktaki su varlığının, tabandan baraj gölüyle bağlantılı olduğunu gösterdiğini dile getiren Aksoy, şöyle konuştu: "Bu obruğa yakından bakıldığında içerisinde su olduğu görülüyor ki bunun sürekli olarak su bulundurması mümkün değil. Bu suyun barajla irtibatlı olması lazım. Dolayısıyla nasıl bir bağlantı var, bir mağara sisteminin çökmesiyle mi oluştu veya çatlaklar boyunca mı geliyor, bunun ortaya konulması gerekiyor. Obruğun en üst yüzeyi yaklaşık 350 metre çapa sahip. Bu obruğun bölgedeki çok büyük bir mağara sisteminin parçası olma ihtimali var."
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Aksoy, bölgede yaptıkları incelemede her iki obruğun karstik olaylar sonucu oluştuğunu belirlediklerini, bu obrukların varlığının bölgede başka obrukların da olabilme ihtimalini doğurduğunu aktardı.
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Obrukların ne zaman oluştuğunun belirlenmesi için obruktaki sarkıt ve dikitlerin yaşının tespit edilmesi gerektiğini dile getiren Aksoy, "O zaman bu mağara sistemi ve bunların bir parçası olan obrukların ne zaman meydana geldiğini daha net konuşmak mümkün. Buranın özellikleri araştırılıp ortaya çıkarılınca bu obruk insanların görmek isteyecekleri bir yer haline gelecektir diye düşünüyorum" dedi.
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Aksoy, içinde su bulunması nedeniyle obruğun dalış turizmi için de önemli bir değer olabileceğine işaret ederek, obruk tabanındaki mağara sisteminin tespit edilmesi için dalgıçlar yardımıyla araştırma yapılması için de çalışma başlatacaklarını kaydetti.
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Keban Baraj Gölü'nde suların çekilmesiyle dev obruk ortaya çıktı
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Keban Baraj Gölü'nde suların çekilmesiyle dev obruk ortaya çıktı
1215
Keban Baraj Gölü'nde suların çekilmesiyle dev obruk ortaya çıktı
1315
Keban Baraj Gölü'nde suların çekilmesiyle dev obruk ortaya çıktı
1415
Keban Baraj Gölü'nde suların çekilmesiyle dev obruk ortaya çıktı
1515
Keban Baraj Gölü'nde suların çekilmesiyle dev obruk ortaya çıktı