"Keanu Reeves, Matrix'ten kazandığı paranın yüzde 70'ini bağışladı" iddiası yalanlandı
13 Ocak 2022 12:41
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Keanu Reeves'in Matrix'den elde ettiği gelirin yüzde 70’ini kanser araştırmalarına bağışladığı iddiası yalanlandı.
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Matrix ve John Wick serilerinde yer alan oyuncu Keanu Reeves'in ilk Matrix filmi olan "The Matrix"ten kazandığı paranın yüzde 70'ini lösemi araştırmalarını finanse etmek için bağışladığı iddia edildi.
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Reeves, filmden elde ettiği geliri kanser araştırmalarına bağışladığı haberlerini yalanlandı.
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NTV'nin aktardığına göre, oyuncunun menajeri de "Hikâye gerçek değil. Keanu Reeves maaşının yüzde 70'ini bir hayır kurumuna bağışlamadı" şeklinde bir açıklama yaptı.
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Ladbible'ın iddiasına göre, serinin 1999'daki ilk filmi için peşin olarak 10 milyon dolar alan ve toplamda 35 milyon dolar kazandığı belirtilen oyuncu, 1991 yılında kız kardeşi Kim'e kanser teşhisi konulmasının ardından 1999 yılında kazandığı paranın yüzde 70'ini lösemi araştırmalarına bağışlamıştı.