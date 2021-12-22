Keanu Reeves'in Matrix serisinden aldığı ücretler belli oldu
22 Aralık 2021 13:46
16
Serinin ilk filmi olan The Matrix'te ön ödeme olarak 10 milyon dolar alan Keanu Reeves, filmin yüksek gişesi sonunda maaşını 35 milyon dolara tamamladı.
26
2 ve 3. filmden, Reeves'in aldığı ücret tam olarak bilinmiyor. Celebrity Net Worth adlı site, Reeves'in bu iki filmin gişesi ve DVD satışları dahil 120 milyon kazandığını yazdı.
36
NTV'nin aktardığı habere göre;
46
Cuma günü çıkacak olan, The Matrix Resurrections'dan ilk ödeme olarak 12 ila 14 milyon dolar kazandığı belirtilen Reeves'in gişe rakamları sonrası da filmin hasılatına göre ek kazanç elde etmesi bekleniyor. İlk filmden 10 milyon dolar kazanan Reeves'in, dördüncü filmden çok yüksek ücret almaması dikkat çekti.
56
Reeves, son filmde 18 yıl önce öldüğü görülen karakterinin Matrix 4'te yeniden dirilmesiyle ilgili şöyle konuşmuştu:
66
"Yönetmen bana başka bir Matrix filmi çekmek hakkında ne düşündüğümü sorduğunda, 'Ne? Kulağa harika geliyor ama ben öldüm' dedim. O da, 'Öyle mi?' diye karşılık verdi. Ben de, 'Anlatsana' dedim. Güzel bir hikaye yazdı. Bu karakteri oynamayı seviyorum. Nasıl hayatta kaldığım açıklanacak."