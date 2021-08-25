Keanu Reeves'in Matrix 4'ten kazanacağı para tartışma yarattı
Keanu Reeves'in Matrix 4 (The Matrix: Resurrections ) için serinin ilk filmindekine yakın bir anlaşma yapması, sektörde tartışma yarattı.
25 Ağustos 2021 17:11
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İlk filmde 10 milyon dolara imza atan Reeves'in dördüncü film için de 12 ila 14 milyon dolarlık bir anlaşma yaptığı konuşuluyor. Ancak Canadalı oyuncunun kazancı serinin diğer filmlerinde olduğu gibi bununla kalmayacak.
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İlk üç filminin gişe gelirlerinden de pay alan ve toplamda 200 milyon dolardan kazanan Keanu Reeves'in yeni anlaşması diğer filmlerde olduğu gibi muhtemelen vizyon sonrası gelirleri de kapsıyor. Gişeden elde edilecek hasılatın önemli bir kısmının Reeves'e verilmesi oyuncunun hayli yüklü bir meblağ kazanmasını sağlayabilir.
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İlk filmde 10 milyon dolara imza atan Reeves'in dördüncü film için de 12 ila 14 milyon dolarlık bir anlaşma yaptığı konuşuluyor. Ancak Canadalı oyuncunun kazancı serinin diğer filmlerinde olduğu gibi bununla kalmayacak.
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İlk üç filminin gişe gelirlerinden de pay alan ve toplamda 200 milyon dolardan kazanan Keanu Reeves'in yeni anlaşması diğer filmlerde olduğu gibi muhtemelen vizyon sonrası gelirleri de kapsıyor. Gişeden elde edilecek hasılatın önemli bir kısmının Reeves'e verilmesi oyuncunun hayli yüklü bir meblağ kazanmasını sağlayabilir.
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NTV'de yer alan habere göre; üstelik filmin hem sinemalarda hem de HBO Max'te gösterilecek olmasının Reeves'in yeni filmin gişe gelirlerinin daha büyük bir kısmını talep etmesini sağlamış olabileceği belirtiliyor .Matrix 4'ün son zamanların en çok merak edilen filmlerinden biri olması pek çok seyirciyi sinemalara çekmeyi başarabilir. Matrix 4'ün 22 Aralık'ta vizyona girmesi bekleniyor.