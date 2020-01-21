Kazdağlarından drone ile çekilen kartpostallık kış görüntüleri kendine hayran bıraktı
Kazdağlarından drone ile çekilen kartpostallık kış görüntüleri kendine hayran bıraktı
21 Ocak 2020 17:39
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Türkiye'nin oksijen deposu Kazdağlarından drone ile çekilen kartpostallık kış görüntüleri kendine hayran bıraktı
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Kazdağı Milli Parkı biyolojik çeşitliliğinden dolayı alan Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından önemli bitki alanı ilan edilmişti
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Kazdağı’nda bine yakın bitki taksonu tespit edilirken, Göknarı olmak üzere 32 adet Kazdağı'na endemik tür bulunuyor
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Türkiye’nin endemik türü olan ve Kazdağı’nda yetişen 48 adet, endemik olmayan ancak Türkiye’de sadece Kazdağı’nda yetişen 15 adet tür biliniyor
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Her mevsim ayrı bir güzelliğe ev sahipliği yapan Kazdağı Milli Parkı, kışın ise kartpostallık manzaralar sunuyor
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Drone ile havadan görüntülenen Kazdağları, kartpostallık manzaraları görenleri kendine hayran bırakıyor
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Kazdağlarından drone ile çekilen kartpostallık kış görüntüleri kendine hayran bıraktı
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Kazdağlarından drone ile çekilen kartpostallık kış görüntüleri kendine hayran bıraktı
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Kazdağlarından drone ile çekilen kartpostallık kış görüntüleri kendine hayran bıraktı
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Kazdağlarından drone ile çekilen kartpostallık kış görüntüleri kendine hayran bıraktı
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Kazdağlarından drone ile çekilen kartpostallık kış görüntüleri kendine hayran bıraktı
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Kazdağlarından drone ile çekilen kartpostallık kış görüntüleri kendine hayran bıraktı
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