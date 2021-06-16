Bu yıl 16'ncısı düzenlenen ve her yıl farklı konseptle açılan Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali, bu yıl 'Kayıp Şehir Atlantis temasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya başladı
16 Haziran 2021 10:02
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'Kayıp Şehir Atlantis' kum üzerinde yükseldi
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Antalya’da bu yıl 16'ncısı düzenlenen Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali, 'Kayıp Şehir Atlantis' temasıyla açıldı.
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Festival direktörü Cem Karaca, sezon açılışının yapıldığını, 1 Temmuz'dan itibaren turistleri beklediklerini söyledi.
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Bu yıl 16'ncısı düzenlenen ve her yıl farklı konseptle açılan Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali, bu yıl 'Kayıp Şehir Atlantis temasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.
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Festival alanında bulunan ve kış şartlarından dolayı yıpranan heykellerin bir kısmı onarılırken, bazıları ise yıkılarak yeni heykeller yapıldı.
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100'ün üzerinde kum heykelin bulunduğu festival alanında, kayıp şehir olarak mitolojide geçen Atlantis'in anlatıldığı heykelin yanı sıra, dev kambur balina heykeli ilgi topladı.
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Festival direktörü Cem Karaca, Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali'nde çalışmalara bu yıl erken başladıklarını, 1 Haziran itibariyle hazır olduklarını söyledi.
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Karaca, "Tamamen hayal ürünü olan, mitolojide kayıp ada veya kayıp kıta olarak bilinen Atlantis'e özgü canlandırmalar yapıldı. Sezon açılışımızı yaptık, 1 Temmuz itibariyle yoğun ziyaretçi akını bekliyoruz. Gelen ziyaretçilerimize birbirinden ilginç Atlantis temasının içinde olduğu, dünya harikalarının örneklerinin de bulunduğu bir anı, bir iz bırakacağız" dedi.
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Atlantis'in deniz üzerinde değil, kum üzerinde yükseleceğini anlatan Karaca, "İnsanları şaşırtacağımız farklı temaları işledik. 15 metre boyunda kambur balina heykeli yaptık. Ziyaretçilerin bu heykele çok ilgi göstereceğini düşünüyorum" diye konuştu.