Katy Perry, köpeği Nugget'la birlikte tamamen vegan beslenmeye geçeceğini açıkladı
Şarkıcı Katy Perry, Twitter hesabından yaptığı açıklamada köpeği Nugget ile yüzde 100 vegan olmaya hazır olduklarını söyledi.
19 Ocak 2021 16:10
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Şarkıcı Katy Perry, Twitter hesabından yaptığı açıklamada köpeği Nugget ile yüzde 100 vegan olmaya hazır olduklarını söyledi.
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Bir süredir hayvansal gıdaları hayatından çıkararak vegan beslenmeye kendini hazırlayan Perry, “yüzde 95 oranında yüzde 100 vegan olmaya” hazır olduğunu söyledi.
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Katy Perry, köpeği Nugget’ın da vegan beslenmeye geçtiğini söyledi.
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