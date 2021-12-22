Kate Winslet'ten Daniel Radcliffe'e; oynadıkları filmlerden memnun olmayan Hollywood yıldızları
The Independent, oynadıkları filmlerden ya da filmdeki oyunculuktan memnun olmayan Hollywood yıldızlarını derledi.
22 Aralık 2021 15:40
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The Independent, oynadıkları filmlerden ya da filmdeki oyunculuktan memnun olmayan Hollywood yıldızlarını derledi.
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Timothée Chalamet – A Rainy Day in New York (2019) | Oyuncu Timothée Chalamet, üvey kızını taciz ettiği iddia edilen Woody Allen ile çalışmış olmaktan pişman olduğunu açıklamıştı. Chamalet, bu filmin tüm gelirini yardım kuruluşlarına bağışlamıştı.
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Matt Damon - The Bourne Ultimatum (2000) | Matt Damon’ın orijinal Bourne üçlemesi dünya genelinde eleştirmenler tarafından alkışlarla karşılanmıştı. Öte yandan aktör, üçüncü filmi eleştirmiş, yönetmen Tom Gilroy tarafından yazılan senaryonun “felaket” olduğunu söylemişti.
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Zac Efron - High School Musical | Oyuncu Zac Efron, High School Musical’daki Troy Bolton karakteri olarak akıllara kazındığı için üzgün olduğunu söylemişti.
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Sally Field - The Amazing Spider-Man | Andrew Garfiend’ın başrolde oynadığı “The Amazing Spider-Man” serisi Avengers’la uyum sağlayan bir sinematik evren olarak tanıtılmıştı. Aunt May’i canlandıran Sally Field “Bunun içinde üç boyutlu bir karakter bulmak gerçekten çok zor” demişti.
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Shia LaBeouf - IIndiana Jones ve Kristal Kafatası Krallığı | Indiana Jones hayranları dördüncü filmi hayranlıkla beklerken pek çoğu film sonrası hayal kırıklığı yaşmıştı. LaBeouf, kendi oynadığı dördüncü filmin başarısızlığı için kendini suçlamıştı.
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Daniel Radcliffe - Harry Potter ve Melez Prens | Harry Potter yıldızı Daniel Radcliffe, Harry Potter’ın Melez Prens filminde oyunculuğunun yeterli olmadığını düşündüğünü söylemişti.
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Eddie Redmayne - Danimarkalı Kız | İngiliz oyuncu Eddie Redmayne, yakın zamanda yaptığı açıklamada dünyanın ilk trans dönüşüm ameliyatlarından birini yaşayan Lili Elbe’nin hayatını anlatan filminde bir trans kadının değil de kendisinin oynamasının yanlış olduğunu söylemişti.
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Kate Winslet - Titanic | Efsane aşk filmi Titanic’in başrol oyuncusu Kate Winslet, Rose karakterini canlandırırkenki oyunculuğunu kötü bulduğunu anlatmıştı.