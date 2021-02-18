Kate Winslet kanserden kaybettiği annesine verdiği son sözü açıkladı
Oyuncu kısa süre önce yeni dizisi Mare of Easttown'ın çekimlerinde genç oyuncu Angourie Rice'a nasıl yardım ettiğini anlatmıştı
18 Şubat 2021 00:00
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Ünlü Hollywood yıldızı Kate Winslet, dünya çapında bir yıldız olmadan önce annesine verdiği söze dair konuştu.
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Daily Mail'in haberine göre 45 yaşındaki Oscar ödüllü yıldız, annesine asla gösteriş yapan biri olmayacağına dair söz verdiğini açıkladı.
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Oyuncu, annesinin de kendisinin de bu tip insanlardan hoşlanmadığını belirtti.
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Ünlü oyuncu kısa süre önce verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:
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İkimiz de gösterişten gerçekten nefret ettik. Annem, 'Gösteriş yapmayacağına dair bana söz ver' derdi. Bu gerçekten bende yer etti. Bunun işim ve işime yaklaşımım üzerinde etkisi oldu.
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Ünlü oyuncu daha önce Hollywood'daki deneyimine dair Titanik'in olağanüstü başarısına rağmen kendisini oraya ait hissetmediğini açıklamıştı (Independent Türkçe, Daily Mail)
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