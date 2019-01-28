Kate Hudson, çocuğunu cinsiyetsiz büyütüyor

ABD’li oyuncu Kate Hudson, iki çocuğunun ardından ekim ayında kucağına aldığı bebeği Rani Rosi’yi cinsiyetsiz yetiştirdiğini söyledi.
28 Ocak 2019 11:32
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Danny Fujikawa ile olan birlikteliğinden ilk bebeğini ekim ayında kucağına alan 3 çocuk annesi Kate Hudson, dedesinin adını verdiği Rani hakkında konuştu.
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Kızının kendini nasıl kimliklendireceği konusunda fikri olmadığını söyleyen 39 yaşındaki Altın Küre ödüllü Hollywood yıldızı, “Bence her bir çocuğu ne olursa olsun ayırmadan -cinsiyetsiz bir yaklaşım gibi- yetiştirmek gerekir” dedi.