Kate Beckinsale 24 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi
Kate Beckinsale, kendisinden 24 yaş küçük yeni sevgilisi Goody Grace ile görüntülendi
14 Nisan 2020 14:11
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46 yaşındaki İngiliz oyuncu, Goody Grace daha önce de görüntülenmiş ve aralarında aşk iddiaları ortaya atılmıştı
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El ele görüntülenen ikilinin birlikteliği bu kez belgelendi
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Beckinsale, Weinstein hakkında yaptığı açıklamayla gündeme gelmişti. Yıldız oyuncu, "Umarım verilen ceza caydırıcı olur" demişti
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Goody Grace ile birlikte yürüyüş yapan Beckinsale'in mutluluğu gözlerden kaçmadı
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Kate Beckinsale 24 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi
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Kate Beckinsale 24 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi
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