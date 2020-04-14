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Kate Beckinsale 24 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi

Kate Beckinsale, kendisinden 24 yaş küçük yeni sevgilisi Goody Grace ile görüntülendi

14 Nisan 2020 14:11

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46 yaşındaki İngiliz oyuncu, Goody Grace daha önce de görüntülenmiş ve aralarında aşk iddiaları ortaya atılmıştı

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El ele görüntülenen ikilinin birlikteliği bu kez belgelendi

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Beckinsale, Weinstein hakkında yaptığı açıklamayla gündeme gelmişti. Yıldız oyuncu, "Umarım verilen ceza caydırıcı olur" demişti

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Goody Grace ile birlikte yürüyüş yapan Beckinsale'in mutluluğu gözlerden kaçmadı

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Kate Beckinsale 24 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi

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Kate Beckinsale 24 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi

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Kate BeckinsaleGoody GraceKate Beckinsale sevgilisi
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