Katar Ligi takımları Belhanda'nın peşinde

Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Youness Belhanda'ya sürpriz iki talip çıktı.
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Fatih Terim'in "teklif gelmesi durumunda satabilirsiniz" dediği Belhanda için Katar Ligi takımlarından Al Duhail ve Al Rayyan resmen devreye girdi.
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Sporx’in haberine göre,transfer penceresinin kapanmasına 5 gün kala Galatasaray ile masaya oturan Al Duhail ve Al Rayyan yetkilileri, Belhanda için istenen bonservis bedelini sarı-kırmızılı yönetime sordu.
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Belhanda'nın transferi için 5 milyon euro bonservis bedeli belirleyen Galatasaray Yönetimi, bu rakamın ödenmesi durumunda Faslı futbolcunun transferine vize vereceğini iletti.
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Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Belhanda'nın transferi için 2 milyon euro bonservis bedeli ödeyebileceklerini ileten Katar'ın iki kulübü, Galatasaray'dan gelecek olan cevaba göre 29 Ocak Cuma günü İstanbul'a geleceklerini iletti.
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Hemen her fırsatta ailesi ile beraber Türkiye'de yaşamaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden ve Galatasaray'da kalmak istediğini dile getiren Belhanda, en azından bu sezonu sarı-kırmızılı forma altında tamamlayarak sezon sonunda kariyerine bir yön vermek istiyor.