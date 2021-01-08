Kasımpaşa'nın eski futbolcusu Trezeguet, Galatasaray'a önerildi
Aston Villa forması giyen ve bir dönem Kasımpaşa forması da giyen Trezeguet, Galatasaray'a önerildi
08 Ocak 2021 12:38
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Ara transfer döneminin başlamasıyla transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Henry Onyekuru için Monaco’yla pazarlık masasındayken alternatif bir isim gündeme geldi.
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Aston Villa forması giyen ve bir dönem Kasımpaşa forması da giyen Trezeguet, Galatasaray'a önerildi.
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Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Teknik direktör Fatih Terim’in çok istediği Henry Onyekuru için Monaco’yla pazarlık masasında bulunan Sarı-kırmızılılarda alternatif bir isim gündeme geldi.
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1.5 sezon önce Kasımpaşa’dan Aston Villa’ya 10 milyon Euro karşılığında transfer olan Trezeguet, bu sezon Premier Lig’de 9 maça çıkıp sadece 1 asist yapınca İngiliz’lerin gözünden düştü.
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Ancak Kasımpaşa günlerinde Süper Lig’de fırtına gibi esen Mısırlı futbolcu, o dönemlerde Fatih Terim’in istediği oyuncuların başında geliyordu. aracılığıyla kendilerine önerilen 26 yaşındaki oyuncu için Galatasaray’ın İngiliz ekibiyle anlaşma yolu arayacağı öğrenildi.
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Menajerler aracılığıyla kendilerine önerilen 26 yaşındaki oyuncu için Galatasaray’ın İngiliz ekibiyle anlaşma yolu arayacağı öğrenildi.
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Onyekuru için Monaco’yla pazarlık masasında bulunan Cengiz yönetiminin, 7.5 milyon euro isteyen Fransızlar’a sene sonuna kadar kiralık ardından 5 milyon euro’luk zorunlu satın alma opsiyonu şeklinde teklif yaptıkları kaydedildi.
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Trezeguet için de benzer bir teklifi bu kez İngilizler’e yapmaya hazırlanan Sarı-Kırmızılı yönetimin, 2 futbolcu arasından mali şartlara daha çok uyum sağlayan oyuncuyu kadroya katmak istediği öğrenildi.
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Kasımpaşa günlerinde Mbaye Diagne ile müthiş bir ikili olan Trezeguet’in Sarı-Kırmızılı formayı giymesi geldiği günden beri bekleneni veremeyen Diagne için de fırsat olarak görünüyor.
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Paşa’yla 2 sezonda 71 maça çıkarken toplamda 25 gol atıp 16 da asist yapan sol kanat oyuncusu, Diagne’yle ligin en skorer ikilisi olmuştu.
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Falcao ve Diagne’yi gönderip bir de forvet transferi yapmayı düşünen Sarı-Kırmızılılar’ın Trezeguet’in alınması durumunda Diagne’yi de takımda tutabileceği ifade edildi.