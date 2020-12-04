T24 LogoT24 Logo

Kasım ayının en çok satan otomobilleri

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) raporundan derlenen bilgilere göre, Türkiye'de kasım ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019 yılı kasım ayına göre yüzde 37,8 artarak 80 bin 141 olarak belirlendi.

04 Aralık 2020 12:24

111

Fiat, 9 bin 968 adetle otomobil satışlarında ilk sırada yer aldı.

211

Fiat'ı, 9 bin 298 adetle Renault takip etti.

311

Volkswagen (VW) 5 bin 338 otomobil satışı yaptı.

411

Toyota 4 bin 493 adetle dördüncü sırada yer aldı.

511

Ford, 4 bin 250 adetlik satış gerçekleştirdi.

611

Peugeot 3 bin 605 adet satışla 6. sırada bulunuyor.

711

Citroen ise 3 bin 295 otomobil sattı.

811

Hyundai 3 bin 271 adetle 8. sırada yer aldı.

911

Honda da 2 bin 806 otomobil satışı gerçekleştirdi.

1011

Opel 2 bin 790'la 10. sırada yer aldı.

1111

Kasım ayında ayrıca 157 Porsche satışı yapıldı.

ETİKETLER

Otomotiv Distribütörleri DerneğiKasım ayının en çok satan otomobillerien çok satan otomobiller
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24