Kasım ayının en çok satan otomobilleri

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) raporundan derlenen bilgilere göre, Türkiye'de kasım ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019 yılı kasım ayına göre yüzde 37,8 artarak 80 bin 141 olarak belirlendi.
04 Aralık 2020 12:24
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Fiat, 9 bin 968 adetle otomobil satışlarında ilk sırada yer aldı.
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Fiat'ı, 9 bin 298 adetle Renault takip etti.
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Volkswagen (VW) 5 bin 338 otomobil satışı yaptı.
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Toyota 4 bin 493 adetle dördüncü sırada yer aldı.
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Ford, 4 bin 250 adetlik satış gerçekleştirdi.
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Peugeot 3 bin 605 adet satışla 6. sırada bulunuyor.
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Citroen ise 3 bin 295 otomobil sattı.
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Hyundai 3 bin 271 adetle 8. sırada yer aldı.
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Honda da 2 bin 806 otomobil satışı gerçekleştirdi.