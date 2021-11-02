Kasım ayında kaçırılmaması gereken 10 dizi
Kasım ayı ile birlikte birçok yeni dizi ve seri, streaming servislerine geliyor. BBC'den Amy Charles, kaçırılmaması gerekenleri listeledi...
02 Kasım 2021 14:29
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Kasım ayı ile birlikte birçok yeni dizi ve seri, streaming servislerine geliyor. BBC'den Amy Charles, kaçırılmaması gerekenleri listeledi...
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The Wheel of Time- Amazon Prime Video (19 Kasım)
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The Unlikely Murderer - Netlix (5 Kasım)
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The Beatles: Get Back - Disney+ (Peter Jackson imzalı üç parçalık belgeselin ilk bölümü 25 Kasım'da yayınlanacak)
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Dexter: New Blood (7 Kasım)
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Hellbound - Netflix (19 Kasım)
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The Shrink Next Door - Apple TV+ (12 Kasım)
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Hawkeye - Disney+ (24 Kasım)
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Tiger King: Murder, Mayhem and Madness - Netflix (17 Kasım)
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Hit-Monkey - Hulu (17 Kasım)
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The Sex Lives of College Girls - HBO Max (18 Kasım)
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