Kaşık, çatal ya da fil dışkısından ayakkabı yapılır mı?
02 Aralık 2014 18:03
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İlginç ayakkabı gördünüz de kaşık ve çataldan ya da fil dışkısından yapılanını gördünüz mü? (Kaynak: BBC Türkçe)
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Hollandalı grafik tasarımcısı Liza Snook, bir Sanal Ayakkabı Müzesi oluşturmuş. Viyana KunstHaus ile geçen yaz ortaklaşa yaptığı bir ayakkabı sergisinde ilginç ayakkabı tasarımlarını sergiledi.
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Çocukluğundan beri ayakkabı hayranı olduğunu söyleyen Snook 25 yıldır ayakkabı fotoğrafları biriktiriyor. 2004’te internet üzerinde Sanal Ayakkabı Müzesi’ni kurmuş. Dünyanın her tarafından tasarım öğrencileri ona kendi çalışmalarını gönderiyor. Bugün sitede 4000 ayakkabı örneği var.
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Çalışmalarını Leipzig ve Ulm’deki müzelerde sergilediğinde büyük ilgi görmüş. Yeni sergiler için farklı ülkelerdeki müzelerle de bağlantıya geçmiş Snook.
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Snook’a göre ayakkabı, gündelik ihtiyacı gideren bir nesne olmasının yanı sıra sanat eseri olarak da görülebilir. Bir çift ayakkabı ile görüntünüzü farklı kılabilir, hatta giyindiğiniz ayakkabılarla farklı kişiliklere bürünebilirsiniz. Snook en çok İngiliz modacı Vivienne Westwood ile Alexander McQueen’in tasarımlarını beğendiğini söylüyor.
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Ayrıca Kobi Levi gibi tasarımlarında muz, bisiklet, köpekbalığı şekilleri ya da Lauren Johnstone gibi kaşık ve çatal kullanarak ayakkabı tasarımlarına espri katan modacılara da dikkat çekiyor.
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Iris Schieferstein gibi hayvan ayaklarından ayakkabı yapan tasarımcıları da avangartlar arasında sayan Snook, bu tür çalışmaları şiirsel bulduğunu, buna karşı çıkanların ise inek derisinden yapılma ayakkabılarını hiç düşünmeden giyebildiklerini vurguluyor.
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Snook, mimarların da ayakkabı tasarımına yöneldiğini, sergide altı mimarın eserlerine yer verildiğini belirtiyor. Londralı mimar Julian Hakes karbon liflerinden yapılma, tabanı olmayan Mojito ayakkabıların tasarımını yapıyor.
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Bazı insanların ayakkabıya cinsel çağrışım uyandıran nesneler olarak baktığını ve aşırı topuklu ayakkabılarda fetiş unsuru yaratıldığını vurgulayan Snook, bazı tasarımcıların, üzerinde yürünemeyecek türden ayakkabılar ürettiğini belirtiyor.
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Polonyalı Erwina Ziomkowska’nın 2 kg iğne kullanarak yaptığı ayakkabılara uzaktan baktığınızda kürkle kaplıymış gibi görünüyor. Snook, bazılarının güzel bulduğu bu tasarımı başkalarının işkence nesnesi olarak gördüğünü söylüyor. “Yani bir tasarımı erotik mi bulduğunuz, yoksa sadece ilginç bir madde olarak mı gördüğünüz bakış açınıza bağlı,” diyor.